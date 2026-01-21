‏مەسعود بارزانی رەسێدە فاتیکان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک کورد مەسعود بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە فاتیکان لەی سەردانە چەویکەفێدە پاپا.

‏وەپای زانیاریەیل کە رەسینەس وە ئاژانس شەفەق نیوز، لە دیدارەگە شاندیگ ها وەگەرد سەرۆک کە پێکهاتنە لە سەرۆک گواستنەوە و پەیوەنی حکومەت هەرێم ئانۆ جەوهەر، و بالیۆز عراق لە فاتیکان وەزیران حەمە ساڵح، و نوێنەر حکومەت هەرێم کوردستان لە ئیتالیا.

‏سەردانەگە وە دویەم سەردان سەرۆک بارزانی دانرێد ئەرا فاتیکان، کە لە گوزەشتە لە ساڵ 2014 سەردانیکرد وەرد پاپا فرنسیس گردەو بوی.

