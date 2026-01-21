مەسعود بارزانی رەسێدە فاتیکان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆک کورد مەسعود بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە فاتیکان لەی سەردانە چەویکەفێدە پاپا.
وەپای زانیاریەیل کە رەسینەس وە ئاژانس شەفەق نیوز، لە دیدارەگە شاندیگ ها وەگەرد سەرۆک کە پێکهاتنە لە سەرۆک گواستنەوە و پەیوەنی حکومەت هەرێم ئانۆ جەوهەر، و بالیۆز عراق لە فاتیکان وەزیران حەمە ساڵح، و نوێنەر حکومەت هەرێم کوردستان لە ئیتالیا.
سەردانەگە وە دویەم سەردان سەرۆک بارزانی دانرێد ئەرا فاتیکان، کە لە گوزەشتە لە ساڵ 2014 سەردانیکرد وەرد پاپا فرنسیس گردەو بوی.