مەسعود بارزانی: ڤیتۆ لەبان هیچ لایەنیگ سیاسی نییە.. و ئەوەگ وە دەستوور پابەندە نزیکترە لە ئیمە

شەفق نيوز– هەولێر

ریبەر کورد مەسعود بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە پارت دیموکرات کوردستان ڤیتۆ لەبان هیچ لایەنیگ سیاسی نیەنەێد، دووپاتیش کرد کە ئەوەگ لە حزبەگە و لە هەرێم کوردستان نزیکە ئەوەسە٨کە پابەندە وە جیوەجیکردن خاڵەیل دەستوور وەتەواوی.

بارەگای بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەسعود بارزانی لە پیرمام پیشوازی لە عیرفان سەدیق باڵیۆز بەریتانیا لە عراق کرد.

لە دیدارەگە، باڵیۆز بەریتانیا پیرووزبایی لە مەسعود بارزانی کرد وەبوونەی سەرکەفتن هەڵوژاردن پەرلەمان عراق، و ئەو سەرکەفتن گەورە کە پارتی وەدەس هاورد، کە بویە خاوەن زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ، و باس ئومیدی کرد پرس سیاسی لە عراق ری خوەی گلەو بەێد لە دویای هەڵوژاردن ئەرا دروسکردن حکومەتیگ فیدراڵی وە بەشداریکردن گشت لایەنەیل سیاسی.

لەلای خوەییش، بارزانی سوپاس لە باڵیۆز بەریتانیا کرد و وت: لەبان ئەو ریگریەیلە کە خریانە نوای پارتی، وەلێ وە خاسی بڕوایی هازدار گەل کوردستان توەنستن ئی دەسکەفت گەورە وەجی بارێد.

بارزانی گام دویای هەڵوژاردن وە گامیگ گرنگ زانیار دووپاتیش لە گرنگی کارکردن گشت لایەنەیل سیاسی وە جددی کرد ئەرا راسەوکردن ریڕەوی حکومڕانی لە عراق و جیوەجیکردن خاڵەیل دەستوور، و نزیکەوبوین لە یەکتری، و سوودگردن لە هەڵەیە گوزەشتە.

دووپاتیش کرد کە بایەسە جیوەجیکردن دەستوور بنەمای هەر دانوسەنینیگ بوود ئەرا دروسکردن حکومەت هاتگ، و پارتی و حکومەت هەرێم ڤیتۆ لەبان هیچ لایەنیگ سیاسی نەیرن، و گرنگ ئەوەسە گشتی باور وە فیدراڵی تەواو وەگورەی دەستوور داشتوون، و پابەند بوون وە جیوەجیکردن خاڵەیلیر و دەرکردن یاسایەیل جیوەجیکردن ئەو خاڵەیلە کە وەجی نەهاوریانە، لەناویان یاسای ئەنجومەن یەکێتی و یاسای نەفت و گاز.

بارزانی دووپاتیش کرد کە هەر لایەنیگ پابەند بوود وە جیوەجیکردن دەستوور نزیکترەو بوود لە پارت دیموکرات کوردستان و لە هەرێم کوردستان.