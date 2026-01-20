مەسعود بارزانی پەیامیگ ئەرا کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کلکەێد لەباوەت رویداوەیل سوریا

شەفەق نيوز- هەولێر

مەسعود بارزانی سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پەیامیگ ئەرا کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کلکرد، لەباوەت رویداوەیل سوریا و رۆژاوا، و جەنگ ناوەین سوپای سوریا و هیزەیل سوریای دیموکرات، و داوا لەلییان کرد دەسوەجی ئەو جەنگە بووسننەو، و ئاگربەسی راگەینن.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە نیگەرانی قویلیگ و هویردبوینی فرەیگ نووڕیمن وە دویاترین گەشەیل و رویداوەیل لە سوریا و رۆژاوا، لەی رەوشەیل ناسکە، بایەسە گشتی وە وەرپرسایەتی رەفتار بکەێد و دویر لە سووز، و دویرکەفتن لە هەر گامیگ زەرەد وە خوەشک و برایەیلمان لە رۆژاوا بڕەسنێد، کە ئەو کارە قەت قەبووڵ نەکریاس.

بارزانی وتیش: گشت رەنجەیلمان خستیمنەکار و هیمان وەردەوامین ئەرا دڵنیابوین لەوە کە خوەشک و برایەیلمان لە رۆژاوا تویش کارەسات و نەهامەتی نان، و لەلاییگ ترەک، و لە سای ئی رەوش ئاڵووزە، رخباری لە گلەوخواردن داعش و تیرۆر هەس، کە ئەویش هەڕەشەی راسگانی لەبان ئارامی و ئاسایش ناوچەگە دروس کەێد.

بارزانی داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی و هاوپەیمان ناودەوڵەتی کرد وەرپرسایەتی خوەیان جیوەجی بکەن، و کار بکەن ئەرا وسانن گرژیی و جەنگەیل وەکوتپڕ، و راگەیانن ئاگربەسی گشتگیر، و چارەسەرکردن کێشەیل وەشیوەیگ ئاشتیانە و لەڕی گفتوگۆ.