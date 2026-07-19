مەسروور بارزانی: کوردستان پشتیوان سەرەکی هەڵمەتەگەی زەیدییە ئەرا نواگیریکردن گەندەڵی و جیوەجیکردن دەستوور کۆتایی وە ناکۆکییەیل تیارێد

شەفەق نیوز - هەولێر

مەسروور بارزانی، سەرۆک حکوومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد لەبان پشتیوانی هەرێم ئەرا ئەو هەڵمەتە کە سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل فیدراڵی عەلی زەیدی سەرکردایەتیی کەێد ئەرا نواگیریکردن گەندەڵی، دووپاتیش کرد کە پابەندبۊن وە دەستوور رێڕەو سەرەکییە ئەرا چارەسەرکردن پەڕاوگەیل هەڵواسیاگ و دڵنیابۊن لە مافەیل هەرێم، ئەوەیش کارتیکەریگ ئەرێنی ئەرا سەقامگیری گشتی لە وڵاتەگە دەێد.

یەیش لە وتاریگ هات کە لە مەوقەی چەودیاریکردن و وازکردن پرۆژەی ئاو (باڵندا - بارزان) ستراتیژی پیشکەشی کرد، کە ئاو نووشین ئەرا 53 ئاوای لە ناوچەیل مێرگەسۆر و خەلیفان و ئاکرێ دابین کەێد.

پەیوەندی وەگەرد بەغداد و نواگیریکردن گەندەڵی

مەسروور بارزانی لە وتارەگەی وت، "حکوومەت هەرێم کوردستان بۊە هێمان و پشتیوان و پاڵپشتیگە ئەرا هەڵمەت دژ وە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی کە زەیدی سەرکردایەتیی کەێد، و رۆڵیگ سەرەکی داشتگە لە دویاکەفتن گەندەڵکارەیل"، و دیاری کرد کە "رەوش ئابووری و سیاسی و ئەمنی لە وڵاتەگە رووژ وە رووژ وەرەو خاستر چوو".

وتیش: "پەیوەندیەیلمان وەگەرد بەغداد لە ئاستیگ فرە خاسە، و وەردەوامیمن لە پشتیوانیکردن حکوومەت فیدراڵی"، و هاوەخت بانگەواز کرد ئەرا "جیوەجیکردن دەستوور هەمیشەیی عراق وە ووردەکارییەو و بی جیاوازی، ئەرا دڵنیابۊن لە مافەیل گەل کوردستان و چارەسەرکردن گشت ناکۆکییەیل و کێشە هەڵواسیاگەیل".

هەڵوێست لە ئاڵووزییە هەرێمییەیل

لەباوەت رەوشە هەرێمییەیل دەورگرد، سەرۆک حکوومەت هەرێم دیاری کرد: "ئیمە لایەنیگ نییمن لە جەنگەیل و ململانێیە هەرێمییەیل، لەبان ئەوەیش فرە زەرەدمەن بۊمن لەلیان، و ئومێد خوازیمن ئاشتی زاڵ بوود و ئی ئاڵووزییەیلە کۆتایی باێد"، و دووپات کرد کە "جەنگ لە بەرژەوەنی هیچ کەسیگ نییە".

لەباوەت ئەو پەلامارەیلە کە هەرێم ئامانج گردگە، مەسروور بارزانی دووپات کرد کە "ئەو پەلامارەیلە کە هەرێم کوردستان ئامانج گردنە وەتەواوی هیچ دەسپیچگیگ نەیرن، و ئومید دیریمن لە نزیکترین وەخت کۆتایی باێد".

رەوش سیاسی ناوخۆیی هەرێم کوردستان

لەبان ئاست ناوخۆیی هەرێم، مەسروور بارزانی باس لە پرس وەڕێوەبردن کوردستان کرد و وت: "تا ئیسە، هێمان وەربەس و گرفت هەن لە وەردەم دروسکردن حکوومەت نوو و چالاککردن پەرلەمان، و بیگومان گەل هەرێم کوردستان یەکەمین زەرەدمەنە لەی دیرکەفتنە".

سەرۆک حکوومەت هەرێم داواکارییگ لە هیزەیل سیاسی کوردستانی کرد و وت: "بانگەواز ئەرا گشت لایەنەیل سیاسی کەیمن، ئەگەر وەڕاسی لە بەرژەوەنی هاووڵاتییەیل و مقیەتیکردن قەوارەی هەرێم خەمخوەرین، با بان و وە جددی کار بکەن و رێککەفتن بکەن لەبان چالاککردن پەرلەمان و پیشڕەوی ئەرا دروسکردن حکوومەت".