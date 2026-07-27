مەسروور بارزانی: بڕیگ لەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیلە کە هەولێر کردنە ئامانج لە نەینەواو کل کریانە
شەفەق نیوز - هەولێر
مەسروور بارزانی، سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان رووژ دوشەممە، وت کە بەشیگ لەو پەلامارەیلە کە وەر هەرێمەگە کەفتنە لە ماوەی گوزەشتە لەناو عراقەو وەشیانە، و دیاری کرد کە بڕیگ لەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیلە کە هەولێر کردنە ئامانج لە پارێزگای نەینەواو کل کریانە.
بارزانی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، کە ئمڕوو لە شار هەولێر سازی کرد، و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، وت کە حکومەت هەرێم "تەقەلایەیل گەورەیگ" دا ئەرا دابینکردن خوازینەیل وەرگری، و پەیوەندییەیل وەگەرد شمارەیگ لە دەوڵەتەیل ئەنجام دا، بیجگە لە قسەکردن وەگەرد حکومەت فیدڕاڵی، وە ئامانج تواناداركردن هەرێم لە وەدەسهاوردن سیستەمیگ وەرگری کە مقیەتیی لە پەلامارەیل بکەێد.
دیاری کرد کە هەرێم کوردستان تا ئیسە ئەو سیستەمە وەدەس نەهاوردگە، و دووپات کرد کە ئەوە "نەک لەوەر ئەوەس هەرێم داوای نەکردگە، بەڵکم لەوەر ئەوەس کە ری وەپێ نەیریەێد خاوەندارییەتی ئی چەکەیلە بکەێد".
بارزانی دووپات کرد کە لەپیشینە تەنیا لەبان دابینکردن سیستەمەیل وەرگری نیەسەو، بەڵکم لە چارەسەرکردن مدووەیل پەلامارەیل و ریگریکردن لە رۊینەیانیان لە بنەڕەتەو، و زیای کرد: "وەداخەو، بەشیگ لەو پەلامارەیلە کە وەر هەرێمەگە کەفتنە لە ماوەی گوزەشتە لەناو عراقەو وەشیانە، و وەدیاریکریاگی لە لای موسڵەو".
سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان دووپات کرد لەبان ئەوەگ حکومەت فیدڕاڵی وەرپرسیاریەتی ریگریکردن لە سەرچەوەیل هەڕەشە هەڵگرێد کە هەرێم کوردستان کەنە ئامانج، و ری نەیەن وە "دەرچگەیل لە یاسا" هەڕەشە لە ئاسایش و ئارامی بکەن، وە جۊریگ کە، وەپای قسەی خوەی، رەنگ دەێدەو بان ئاسایش و ئارامی گشت عراق.