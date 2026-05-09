مەسرور بارزانی وەرەو تورکیا ئەرا دیداریگ وەگەرد ئەردۆغان و فیدان

مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، رەسێدە تورکیا لە سەردانیگ فەرمی.

لە سەردانەگە، بارزانی لە کۆشک دۆلمە بەهچە لە شار ئەستەنبوڵ وەگەرد رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک تورکی، و هەمیش وەگەرد هاکان فیدان وەزیر دەیشت، و شمارەیگ لە وەرپرسە گەورەیل گردەو بوود.

لە دیدارەیل، لەشان باسکردن لە وەرەونوابردن پەیوەندییەیل دووانی، باس لە دۊایین ئاڵشتبویەیا و وەرەونواچگنەیل لە رەوش گشتی ئەرا عراق و ناوچەگە کریەێد.