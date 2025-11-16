مەسرور بارزانی دووپات لە سەردان سودانی ئەرا کوردستان کەێد و ئاشکرای مەرجەیل پارتی ئەرا دروسکردن حکومەت عراق کەێد

شەفق نيوز - هەولێر

مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە ئەوەسا سوو دووشەممە، محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل عراق سەردان هەرێم کوردستان کەێد، و باس مەرجەیل پارتی دیموکراتی کوردستان کرد لە باوەت دروسکردن حکومەت هاتگ عراق، کە نووڕستنە ئەرا ئەژینداگەی.

مەسرور بارزانی لە هەولێر ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: پارت دیموکرات کوردستان دەستی هەڵوژاردن پەرلەمان هازی دیار دا نەک تەنیا لە ئاست هەرێم کوردستان، وەلێ لە ئاست گشت عراق، کە سەروشتیە هەر لایەنیگ روی وەرەو پارتی بکەێد و داوای هاوکاری لەلی بکەێد وەداوای دروسکردن هاوپەیمانی ئەرا دروسکردن حکومەت نوو عراق.

وتیش: ئیمە جویر لایەن بەشدار لە حکومەت ئیسەی عراق هەمیش لە حکومەت هاتگی، بەرنامە و مەرجمان لە دروسکردن حکومەت نوو زاتستن ئەژیندایە لە جیوەجیکردن خاڵە گرنگەیل لە دەستوور.

لە باوەت مووچەی مانگ ئەیلوول گوزەشتە ئەرا فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت گشتی لە کوردستان، مەسرور بارزانی دووپات کرد کە فرە دیر کەفت، و هیچ دەسپیچگیگ ئەرا دیرخستن کلکردنی لەلایەن بەغداد نییە، چوینکە حکومەت هەرێم کوردستان گشت پابەندیەیل خوەی جیوەجی کردگە نەک تەنیا ئەرا مووچەی مانگ ئەیلوول وەلێ ئەرا مووچەیل گشت مانگەیل ئی ساڵە.