مەزڵوم عەبدی شەرمەزار پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی کەێد

شەفەق نیوز - دیمەشق

مەزڵوم عەبدی، فەرماندەی گشتی هیزەیل سووریای دیموکرات، ئمڕوو شەممە، ئەو پەلامارە کە ماڵ نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان کردە ئامانج شەرمەزار کرد، و پشتیوانی تەواو خوەی وەگەرد سەرکردایەتی و گەل هەرێمەگە دووپات کرد.

هیزەیل "هەسەدە" لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس کردن کە عەبدی پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد سەرۆک هەرێم کوردستان ئەنجام دا، و لەناوی شەرمەزاری تون خوەی ئەرا پەلامارەگە نیشان دا، و دووپات کرد لەبان وەسیان وەرد هەرێم لە نواگیریکردن هەر هەڕەشە و دەسدرویژییگ.

عەبدی لە پەیوەندییەگە دووپات کرد کە ئاسایش و بیوەیی هەرێم کوردستان وەرپرسیارییگ هاوبەشە، و دیاری کرد ک ئارامی هەرێم رەنگ دەیەێدە بان ئارامی گشت ناوچەگە.

هەرلیوا عەبدی رەتکردن خوەی ئەرا گشت شیوەیل تونڕەوی و هەڕەشەیگ دووارە کردەو، چ سیاسی بوود یا سەربازی، و پشتیوانی تەواو خوەی وەگەرد هەرێم کوردستان لەی رەوشە نیشان دا.