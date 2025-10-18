‏مەزەنەی 48 ساعەت ئایندەی کەشوهەوای کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە لە بڕیگ شوین ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە، لە دویای نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ دروسبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 31 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 29 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.