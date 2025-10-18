مەزەنەی 48 ساعەت ئایندەی کەشوهەوای کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە لە بڕیگ شوین ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە، لە دویای نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ دروسبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی
سۆران : 29 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.