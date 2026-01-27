‏مەزەنەیل کەشوهەوای دوو رووژ هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەرەنەیل دوو رووژ کەشوهەوای هەرێم کوردستان راگەیان

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەور بوود وە گشتی و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود، : 18 پلەی سیلیزی، پیرمام : 13 پلەی سیلیزی، سۆران : 10 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 17 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی، دهۆک : 16 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی، ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد، "یوو ئاسمان نیمە ئەورە و مەوقەی نیمەڕوو کاریگەری شەپوول واران وارین روی لە ناوچەگە کەێد و مەزەجەکرێد دویای نیمەڕوو واران بوارێد، سەرەتا لە سنوور پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێد درویژەوبوود ئەرا بان گشت ناوچە جیاوازەیل وەرد واران وارین ناوچە سنوورییەیل و لووتکەو لیونر کویەیل بەرز وەتایوەت ئەو کویەیلە لە 1500 مەتر بەرزترن لە ئاست رووی دەریا وەفر لەلیان وارێد، لە دویای نیمەڕوو کاریگەری شەپوولەگە زیایکەێد واران وارین بڕیگ ناوچەی سنوور ئیدارەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک و سنوور پارێزگای سلێمانی و چەمچەماڵ و باکوور پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان گرێدەو وەشیوەی واران وارین رفت و کول و گرمەهڕە، و رووژ پەنجشەممە کاریگەریەگەی کۆتایی تێد".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی

‏هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 12 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 9 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 15 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 15 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 14 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی.