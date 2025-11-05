‏مەزەنەیل کەشناسی دوو لە هەرێم کوردستان رووژ دیاریکریا

2025-11-05T08:40:21+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە  و لەی گەمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو پەنجشەممە، مەزەنە کرێد ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود و پلەی گەرمیش نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏بەرزترین پلەی  گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی:

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی

‏کەرکووک : 31 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی

