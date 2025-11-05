مەزەنەیل کەشناسی دوو لە هەرێم کوردستان رووژ دیاریکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لەی گەمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو پەنجشەممە، مەزەنە کرێد ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود و پلەی گەرمیش نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی:
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی
کەرکووک : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی
سۆران : 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی