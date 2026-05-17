‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان، دیاریکرد پلەیل گەرما ئاڵشتبوین وەبانیان تیەێد و لە بڕیگ لە ناوچەیل هاتێ واران بوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەگ راگەیان "ئمڕوو یەکشەممە (17-5-2026)، کەشوهەوا وە گشتی ساماڵ و لەکە هەور بوود و لە ناوچە کویەیل نیمە هەورە، لە دویای نیمەڕۆ ئاسمان هەرێم وە گشتی ئاڵشت بوود ئەڕا نیمە هەور و هاتێ نمەواران و بەڵاچە لە ناوچەیل جیاجیا بوود، و لە ناوچەیل کویەیل ئەگەر تاوەواران و بەڵاچە زیاترە، لە شەو ئاسمان ئاڵشت بوود ئەڕا ساماڵ و لەکە هەور. تونی وا یەواشە و (10-15) کم لە سەعاتیگە و ئاڕاستەی باکوور خوەرهەڵاتە، مەودای نوڕین لە ناوەین (9 - 10) کم بوود، پلەیل گەرما (1-3) پلە نزمەو بوود بەراورد وە دویەکە".

‏بەرزترین پلەیل گەرمای مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو:

‏هەولێر: 25، پیرمام: 22، سۆران: 24، حاجی ئۆمەران: 13، سلێمانی: 22، چەمچەماڵ: 25، دهۆک: 24، زاخۆ: 25، هەڵەبجە: 26، گەرمیان: 28 پلەی سیلیزی.

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود و هاتێ کەمیگ واران لە ناوچە کویەیلە بوارێد لەدویای نیمەڕوو و پلەی گەرمی 1 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەیل گەرمی مەزەنەکریاگ ئەڕا سوو دووشەممە:

‏هەولێر: 28، پیرمام: 24، سۆران: 25، حاجی ئۆمەران: 15، سلێمانی: 24، چەمچەماڵ: 27، دهۆک: 26، زاخۆ: 27، هەڵەبجە: 27، گەرمیان: 30 پلەی سیلیزی.