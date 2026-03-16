مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی لەناوەین ئەور تەواو و نیمە ئەورە لە ناوچەیل خوەرهەڵات هەرێم( پارێزگایەیل سلێمانی , هەڵەبجە وە ئیدارە سەروەخوەیەیل راپەرین و سۆران) هەمیش ناوچە سنووریەیل باکوور وارین وەشێوەی نمە واران کەم کوتکوت تاکو وەختەیل ئیوارە وەردەوام بوود، دوایی کەش سەقامگیرەو بوود".
دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ئەورە تا وەخت ئیوارە ئەرا نیمە ئەور و ساماڵ ئاڵشتبوود، لەوەخت شەوەکی شەفەق هاتێ تەم لەبان ناوچە کویەیلە دروسبوود و پلەی گەرمی وە گشتی کەمیگ بەرزەوبوود وە (1 – 2) پلە".
بەرزتین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ شار و ناوچەیل هەرێم:
هەولێر 17 پلەی سیلیزی
پیرمام 15 پلەی سیلیزی
سۆران 13 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی 16 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 17 پلەی سیلیزی
دهۆک 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ 17 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 21 پلەی سیلیزی.