‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

2026-03-16T13:27:02+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی لەناوەین ئەور تەواو و نیمە ئەورە لە ناوچەیل خوەرهەڵات هەرێم( پارێزگایەیل سلێمانی , هەڵەبجە وە ئیدارە سەروەخوەیەیل راپەرین و سۆران) هەمیش ناوچە سنووریەیل باکوور وارین وەشێوەی نمە واران کەم کوتکوت  تاکو وەختەیل ئیوارە وەردەوام بوود، دوایی کەش سەقامگیرەو بوود".

‏ دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ئەورە تا وەخت ئیوارە ئەرا نیمە ئەور و ساماڵ ئاڵشتبوود، لەوەخت شەوەکی شەفەق هاتێ تەم لەبان ناوچە کویەیلە دروسبوود و پلەی گەرمی وە گشتی کەمیگ بەرزەوبوود وە  (1 – 2) پلە".

‏بەرزتین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ شار و ناوچەیل هەرێم:

‏هەولێر 17 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران 13 پلەی سیلیزی 

‏حاجی ئۆمەران 10 پلەی سیلیزی 

‏سلێمانی 16  پلەی سیلیزی 

‏چەمچەماڵ 17 پلەی سیلیزی

‏دهۆک 16 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 17 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان  : 21 پلەی سیلیزی.

‏‌‌

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon