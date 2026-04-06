‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە تا ئیوارە، و تاوە واران و بەڵاچەی وەهاری کەم ناوچە جیاوازەیل هەرێم گرێدەو دویایی کاریگەریەگەی لاوازەو بوود، وەگەرد کەمیگ گورجەوبوین وا لە دویای نیمەڕوو و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد، "سوو سێشەممە، ئاسمان نیمە ئەورە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، وە مدوو ناجیگیری بەگە وای هەرێم لەدویای نیمەڕوو تاوە واران و بەڵاچەی فرەیگ ناوچەیل هەرێم گرێدەو، و مەزەنەکرێد تا وەخت ئیوارە وەردەوام بوود هەمیش کاریگەریەگەی وە کەمی مینێد ئەرا دیر وەخت شەو وە شیوەی پرزە واران وارێد لە ناوچە جیاوازەیل، پلەی گەرمی 2 تا 3 پلە نزمەوبوود".

‏هەولێر 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام 14 پلەی سیلیزی

‏سۆران 14 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران 6 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی 15 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ 16پلەی سیلیزی

‏دهۆک 14 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 15 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی.