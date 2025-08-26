مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ــ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان تەپوتوز سوکیگ لەناوچەگە بەرزەوبوود.
دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لە وەخت شەو و لەدویای نیمەڕوو کەمیگ وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی( 1- 2 ) پلە داوزێد بیجگە لە گەرمیان وە جیگیری مینێد.
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەوەکی تا نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز وەردەوام بوود لە ناوچەیل باشوور هەرێم تەپوتوزەگە زیاترە".
هەولێر : 41 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 40 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی
گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.