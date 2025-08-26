مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان تەپوتوز سوکیگ لەناوچەگە بەرزەوبوود.

دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لە وەخت شەو و لەدویای نیمەڕوو کەمیگ وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی( 1- 2 ) پلە داوزێد بیجگە لە گەرمیان وە جیگیری مینێد.

دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەوەکی تا نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز وەردەوام بوود لە ناوچەیل باشوور هەرێم تەپوتوزەگە زیاترە".

هەولێر : 41 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 40 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی

گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.