مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

2025-08-26T09:23:48+00:00

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان تەپوتوز سوکیگ لەناوچەگە بەرزەوبوود.

دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لە وەخت شەو و لەدویای نیمەڕوو کەمیگ وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی( 1- 2  ) پلە داوزێد بیجگە لە گەرمیان وە جیگیری مینێد.

 دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەوەکی تا نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز وەردەوام بوود لە ناوچەیل باشوور هەرێم تەپوتوزەگە زیاترە".

هەولێر :  41 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک :  40  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  42 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی

گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.

