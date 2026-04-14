‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای ـ48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە بڵاوکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە و ناوچەیل نیمە کویەیلە و ناوچە ینووریەیل، گاجاریگ لەبان ناوچە کویەیلە ئەگەر واران وارین هەس وەشیوەی کوڵە وەختیگ لەبڕیگ وەخت لەدویای نیمەڕوو وەشیوەی واراناوى بوود، ناوچەگە لە ئمڕووە تا رووژ شەممە نییە ژیر کاریگەری هویچ شەپوولیگ واران وارین و پەی گەرمی وە چەن پلەیگ ئمڕوو بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد، "سوو کەش ناوچەگە وە گشتی ساماڵ و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەرە و پلەی گەرمی کەمیگبەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ لە ناوچەگە:

‏هەولێر: 20 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 16 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 16 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 10پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 19 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 19 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 23 پلەی سیلیزی.

‏