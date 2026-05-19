مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم کوردستان
شەفەق نيوز- هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی وزەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان و مەزەنەی واران و بەڵاچە ئەرا بڕیگ ناوچە کەێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وە گشتی، لەدویای نیمەڕوو ئاسمان هەرێم ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو لە بەشیگ لەناوچەیل جیاجیایەیل سەنتەر پارێزگایەیل و ئیدارەی سەروەخوەی و ناوچە کویەیلە و نیمە کویەیلە و دەشتایەیل کاریگەری واران و بەڵاچە و گاجاریگ واران رفتیگ هەس، لەدویای نیمەڕوو چەن ساعەتیگ ناجیگیری لە کەش ناوچەگەمان دروسبوود و و تونی وا بەرزەوبوود وە تایبەت لەناچەیل باشوور کە بوودە هووکار بەرزەوبوین تەپوتوز لەبان بەشیگ لە ئیدارەی گەرمیان پارێزگای کرکووک و ناوچە دەشتایەیل باشوور پارێزگای هەولێر پلەی گەرمی (1-2) پلە داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە، ناوچە کویەیلە نیمەئەورە هاتێ کەمیگ واران ەبان ناوچە کویەیلە هەس لەدویای نیمەڕوو وەگەرد هەبوین بەڵاچە لەبان لوتکەی ناوچە کویەیلە".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی:
هەولێر: 27 پلەی سیلیزی
پیرمام: 24 پلەی سیلیزی
سۆران: 18 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 14 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 29 پلەی سیلیزی
دهۆک: 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 31 پلەی سیلیزی.