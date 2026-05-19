‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەیل هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی وزەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان و مەزەنەی واران و بەڵاچە ئەرا بڕیگ ناوچە کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وە گشتی، لەدویای نیمەڕوو ئاسمان هەرێم ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو لە بەشیگ لەناوچەیل جیاجیایەیل سەنتەر پارێزگایەیل و ئیدارەی سەروەخوەی و ناوچە کویەیلە و نیمە کویەیلە و دەشتایەیل کاریگەری واران و بەڵاچە و گاجاریگ واران رفتیگ هەس، لەدویای نیمەڕوو چەن ساعەتیگ ناجیگیری لە کەش ناوچەگەمان دروسبوود و و تونی وا بەرزەوبوود وە تایبەت لەناچەیل باشوور کە بوودە هووکار بەرزەوبوین تەپوتوز لەبان بەشیگ لە ئیدارەی گەرمیان پارێزگای کرکووک و ناوچە دەشتایەیل باشوور پارێزگای هەولێر پلەی گەرمی (1-2) پلە داوەزێد".

‏ دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە، ناوچە کویەیلە نیمەئەورە هاتێ کەمیگ واران ەبان ناوچە کویەیلە هەس لەدویای نیمەڕوو وەگەرد هەبوین بەڵاچە لەبان لوتکەی ناوچە کویەیلە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی:

‏هەولێر: 27 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 24 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 18 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 14 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 29 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 31 پلەی سیلیزی.