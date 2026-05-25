‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو سێشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەوە باوجی پلەی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم ئەرا سوو سێشەممە:

‏هەولێر: 35 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 30 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 22پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 33 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 34 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 30 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 31 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 34 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی.

