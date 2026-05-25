مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو سێشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەوە باوجی پلەی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم ئەرا سوو سێشەممە:
هەولێر: 35 پلەی سیلیزی
پیرمام: 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 22پلەی سیلیزی
سلێمانی: 33 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 34 پلەی سیلیزی
دهۆک: 30 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 34 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی.