مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە وەرد زیایبوین خێرایی وا لە دویای نیمەڕوو و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە رووشنە و لەکە ئەورە گاجاریگ نیمە ئەور بوود وەرد نزمەوبوین پلەی گەرمی وە 2 تا 3 پلەی سیلیزی".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگوە سیلیزی:
هەولێر: 35 پلەی سیلیزی
پیرمام: 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 31 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 34 پلەی سیلیزی
دهۆک: 32 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 33 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی