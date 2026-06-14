‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە وەرد زیایبوین خێرایی وا لە دویای نیمەڕوو و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە رووشنە و لەکە ئەورە گاجاریگ نیمە ئەور بوود وەرد نزمەوبوین پلەی گەرمی وە 2 تا 3 پلەی سیلیزی".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگوە سیلیزی:

‏هەولێر: 35 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 31 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 31 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 34 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 32 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 33 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی

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