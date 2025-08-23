مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-08-23T09:46:31+00:00

شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزترەو بوود وە  (1 – 2) پلە بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 43 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 42 پلەی سیلیزی

دهۆک : 42 پلەی سیلیزی 

کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  : 43 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 41 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 45 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon