‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردسان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لە کە ئەور و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە و دویایی ئەرا ئەر تەواو ئوڵشتبوودو خێرایی وا لەسەرخوەی بوود و و پلەی گەرمی (1-2) پلە داوەزیان توومارکەێد".

‏هەولێر : 25 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 23 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 22 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 22 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 26 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 28 پلەی سیلیزی.