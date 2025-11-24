مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردسان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لە کە ئەور و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە و دویایی ئەرا ئەر تەواو ئوڵشتبوودو خێرایی وا لەسەرخوەی بوود و و پلەی گەرمی (1-2) پلە داوەزیان توومارکەێد".
هەولێر : 25 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 23 پلەی سیلیزی
دهۆک : 22 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 22 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 26 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 28 پلەی سیلیزی.