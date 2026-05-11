مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیایکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمەئەورە وەگەرد ئەگەر بەرزەوبوین تەپوتوز سوک لە ناوچەیل باشوور هەرێم لەوەخت ئیوارە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمەئەورە، لە لەوەخت شەوەکی هاتێ کەمیگ واران و بەڵاچە بوود وە تایبەت لە ناوچەیل کویەیلەی سنوور باکوور، ئەرا ئیوا هاتێ واران بوارێد وە شیوەی پچڕپچڕ ئەرا ناوچەیل تر هەرێم، دویایی کەشەگە سەقامگیرەوبوود".
هەولێر: 32 پلەی سیلیزی
پیرمام: 27 پلەی سیلیزی
سۆران: 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 21 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 28 پلەی سیلیزی
دهۆک: 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 37 پلەی سیلیزی.