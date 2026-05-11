‏مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیایکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمەئەورە وەگەرد ئەگەر بەرزەوبوین تەپوتوز سوک لە ناوچەیل باشوور هەرێم لەوەخت ئیوارە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمەئەورە، لە لەوەخت شەوەکی هاتێ کەمیگ واران و بەڵاچە بوود وە تایبەت لە ناوچەیل کویەیلەی سنوور باکوور، ئەرا ئیوا هاتێ واران بوارێد وە شیوەی پچڕپچڕ ئەرا ناوچەیل تر هەرێم، دویایی کەشەگە سەقامگیرەوبوود".

‏هەولێر: 32 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 27 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 21 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 37 پلەی سیلیزی.