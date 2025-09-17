مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەت کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
کاشناسی لە بەیاننامەیگ دیاریکرد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزترەو بوود بەراورد وە ئمڕوو".
هەولێر : 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 33 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 43 پلەی سیلیزی.