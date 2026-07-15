مەزەنەی کەشوهەوای دوو رووژ هەرێم کوردستان

‏ ‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا ها ناوەین (5-10) کم/لە ساعەتیگ بەرزەوبوود ئەرا (20)کم لە سەعاتیگ وە ئاراستەی باکوور خوەرهەڵات، ژلەی گەرمی ئمڕوو وەیجویرەس: هەولێر: 42 پلەی سیلیزی، پیرمام: 39 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 41 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە: 44 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی، دهۆک: 42 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 43 پلەی سیلیزی، ئاکرێ: 43 پلەی سیلیزی، گەرمیان: 47 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران: 33 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشنە، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود و رەسێدە هەولێر: 43 پلەی سیلیزی، پیرمام: 40 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 42 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە: 44 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 44 پلەی سیلیزی، دهۆک: 43 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 43 پلەی سیلیزی، ئاکرێ: 43 پلەی سیلیزی، گەرمیان: 47 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران: 33 پلەی سیلیزی".

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