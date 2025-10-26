مەرەقەزکردن وەڕیەوبەر کەناڵ NRT وە کەفالەت
شەفەق نيوز- هەولێر
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە شار هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مەرەقەزکردن وەڕیەوبەر کەناڵیگ ئاسمانی دویای دەسگیرکردنی لە لایەنەیل ئەمنی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: دەسەڵاتەیل شوان عادل وەڕیەوبەر کەناڵ NRT، وەرجە کەمیگ مەرەقەز کرۆن، دویای ئەوە لە هەولێر دەسگیر کریا.
وەرجەیە ناوەند میترۆ داوا کرد هەرێم کوردستان دەسبەێدە وەر ئەرا مەرەقەزکردن عادل دویای دەسگیرکردنی شەوەکی ئمڕوو.
رەحمان غەریب سەرۆک ناوەند میترۆ ئەرا وەرگریکردن لە رووژنامەنویسەیل وت: ناوەندەگە داوا لە نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان کرد لە باوەت ئەو فەرمان دەسگیرکردنە.
دیاری کرد کە لە داواکارییەگە باوەتەگە شیەو کریاس و داوای مەرەقەزکردن وەڕیەوبەر کەناڵەگە وە کەفالەت کرد لەجیای بەندیکردنی تا ماوەی 15 رووژ.
وتیش: سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان پەیمان دا بکەفێدە شوین ریکارەیل یاسایی خوازیاگ ئەرا مەرەقەزکردنی وە کەفالەت لە نزیکترین وەخت.