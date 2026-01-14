مەرەقەزکردن شاسوار عەبدولواحید وە کەفالەی پویلی

شەفەق نيوز- سلێمانی

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مەرەقەزکردن شاسوار عەبدولواحید سەرۆک بزووتنەوەی نەوەی نوێ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو وە بڕیار دادوەر شاسوار عەبدولواحید مەرەقەز کریا، ئەوەیش دویای تەواوبوین ماوەی ئەو سزا کە تا پەنج مانگ لەبانی دەرچگ.

وتیش: هیمان باوەتەیلیگ ترەک هەن لەبان شاسوار عەبدولواحید، و لە ماوەی بانان تیەێدە وەردەم دادگا ئەرا نووڕستن وەو سکاڵایلە.

لە رووژ 12ی ئاب گوزەشتە، سەرچەوەیگ ئەمنی لە سلێمانی، خەوەردا لە دەسگیرکردن شاسوار عەبدولواحید سەرۆک بزووتنەوەی نەوەی نوێ وەلایەن هیزیگ ئەمنی لە پارێزگاگە.

لەو وەختە سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی شاسوار لە ئاوای ئەڵمانی لە پارێزگای سلێمانی دەسگیر کرد، لەوەر سکاڵایگ کە لەبانی توومار کریاوێد.