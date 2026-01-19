‏مەرافەیگ خێزانی لە بەغدا.. کوشیان ژنیگ و زەخمداری 4 کەس

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ و زەخمداری 4 کەس لە ئەنجام مەرافەیگ خێزانی کە هووکارەگەی نەزانریاس لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، "مەرافەگە لەناوچەی ئوم کەبیر و غەزلان خوەرهەڵات پایتەخت رویدایە، رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن چەک سووک (دەوانچە)".

‏وەپای سەرچەوەگە، هێزەیل ئەمنی رەسینەس و توەنستنە زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلبکەن، و ئەو کەسەش کە هووکار مەرافەگە بویە ئەرا بنکەی پۆلیس کلیبکەن جویر رێکاریگ یاسایی.

