‏مۆبایل بوودە مدوو سزیان ماشینیگ لە سلێمانی (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە سزیان ماشین هاوڵاتیيگ لە کویچەی راپەڕین لە شار سلێمانی، لە ئەنجام هیزگزدن ئاگر لەناوی کە لە ئەنجام تەقیان مابۆیل وەجی هیلیایگ لەناوی بویە.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە کویچەی راپەڕین رویدایە، هنای خانوەن ماشینەگە مۆبایلەگەی لەناو ماشین لە هویرەوچوود، وەگەرد بەرزەوبوین پلەی گەرمی مۆبایلەگە تەقێد، و بوودەمدوو هیزگردن ئاگر لناو ماشینەگە".

‏وتیش "ئاگرەگە زەرەد مادی وە ماشینەگە رەسانییە، هویچ زەردیگ گیانی لە ئەنجام رویداوەگە توومار نەکریاس".

‏وتیش: "هێزەیل ئەمنی داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد مۆبایل یا ئامێرەیل ئەلکترۆنی و مادەیلەیل کە هاتێ ئاگربگرێد لە وەرز تاوسان لەناو ماشین وەجی نەهیلن، تا دویر بوون لە رویداوەیل هاوشیوەی یە لە ئەنجام بەرزەوبوین پلەی گەرمی".

‏

‏