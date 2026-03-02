‏کۆمپانیایگ ئەمریکی کارەیلی لە کێڵگەی نەفتی هەرێم کوردستان وسنێد

2026-03-02T09:27:15+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏کۆمپانیای گۆڵف کیستون ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، کارەیلی لە کێڵگەی شێخان لە هەرێم کوردستان وسان جویر رێکاریگ خوەپارێزی.

‏کۆمپانیای دی.ئێن. ئۆی نەرویجی کە لە بۆرسەی ئۆسلۆ توومارکریاس، وە مدوو ئەو پەلامارەیلە ئیسرائیل و ئەمریکا وەبان ئیران جویر رێکاریگ خوەپارێزی  بەرهەمهاوردن نەفت لە هەرێم کوردستان عراق وسانن.

‏ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان "بیژەن موسەفەر ڕەحمانی" سەرۆک جیوەجیکار ئەنجومەن کارگێڕی کۆمپانیاگە بڵاویکرد: "لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە خەریک ئامادەکاری بوین ئەرا وسانن تەواو کارەیلمان ، ئمڕووش جویر رێکار خوەپارێزی وەشیوەی وەختانە کارەیلمان وسانین فەرمانبەرەیلیمان ئەرا شوینیگ بیوەی کلکردین".

‏ کۆمپانیاگە وەخت وسانن یا کاریگەری لەبان ئاست بەرهەمهاوردن دیاری نەکرد.‏

