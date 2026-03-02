کۆمپانیایگ ئەمریکی کارەیلی لە کێڵگەی نەفتی هەرێم کوردستان وسنێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
کۆمپانیای گۆڵف کیستون ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، کارەیلی لە کێڵگەی شێخان لە هەرێم کوردستان وسان جویر رێکاریگ خوەپارێزی.
کۆمپانیای دی.ئێن. ئۆی نەرویجی کە لە بۆرسەی ئۆسلۆ توومارکریاس، وە مدوو ئەو پەلامارەیلە ئیسرائیل و ئەمریکا وەبان ئیران جویر رێکاریگ خوەپارێزی بەرهەمهاوردن نەفت لە هەرێم کوردستان عراق وسانن.
ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان "بیژەن موسەفەر ڕەحمانی" سەرۆک جیوەجیکار ئەنجومەن کارگێڕی کۆمپانیاگە بڵاویکرد: "لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە خەریک ئامادەکاری بوین ئەرا وسانن تەواو کارەیلمان ، ئمڕووش جویر رێکار خوەپارێزی وەشیوەی وەختانە کارەیلمان وسانین فەرمانبەرەیلیمان ئەرا شوینیگ بیوەی کلکردین".
کۆمپانیاگە وەخت وسانن یا کاریگەری لەبان ئاست بەرهەمهاوردن دیاری نەکرد.