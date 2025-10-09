ئمشەو بڕ خوەڵوارین لە ناوچەیلیگ هەرێم زیاترەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوزدستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان و مەزەنەکرد ئمشەو خوەڵوارین لە ناوچەیلیگ هەرێم زیاترو بوود.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز لەکەش، لەوەخت ئیوارە و شەو لەناوچەیل باشوور هەرێم ( پارێزگای کەرکوک و ناوچەیل گەرمیان و بەشیگ پارێزگای هەولێر ) رێژەی خوەڵ وارین زیاتر بوود، پلەی گەرمی 1 تــا2 پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە و پلەی گەرمی 2 تا 4 پلە نزمەوبوود".
هەولێر : 30 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی
دهۆک : 29 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 31 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.