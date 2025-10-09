ئمشەو بڕ خوەڵوارین لە ناوچەیلیگ هەرێم زیاترەوبوود

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوزدستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان و مەزەنەکرد ئمشەو خوەڵوارین لە ناوچەیلیگ هەرێم زیاترو بوود.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز لەکەش، لەوەخت ئیوارە و شەو لەناوچەیل باشوور هەرێم ( پارێزگای کەرکوک و ناوچەیل گەرمیان و بەشیگ پارێزگای هەولێر ) رێژەی خوەڵ وارین زیاتر بوود، پلەی گەرمی 1 تــا2 پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد".

دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە و پلەی گەرمی 2 تا 4 پلە نزمەوبوود".

هەولێر : 30 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی

دهۆک : 29 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 31 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.