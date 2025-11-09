کۆمسیۆن دهۆک: ریژەی بەشداریکردن ئاوارەیل تا ئیسە 10% رەد نەکردگە (وینە)

شەفق نيوز- دهۆك

نویسینگەی کۆمسیۆن هەڵوژاردن دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە دەنگدان تایبەت هیزە ئەمنییەیل و ئاوارەیل وەشیوەی خاسیگ وەڕیەو چوود.

خالد عەباس وەڕیەوبەر نویسنگەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەن گیچەڵیگ هونەری لە بڕیگ لە بنکەیل دەنگدان دەرکەفت، وەتایبەت لە ئامێرەیل پەنحجەموور وەلێ تیمەیل توانستن زویوەزوی خاسیان بکەن، دویای وەکارهاوردن ئامێرەیل پشتدەسە، کە وەڕیژەی 50% ئامادە کریانە.

وتیش: ریژەی بەشداریکردن ئاوارەیل تا ئیسە کەمە، کە رەسیە نزیک 10%، و ریژەی دەنگدان هیزە ئەمنییەیل رەسیە 50%، و مەنەزەی بەرزەوبوینی لە ساعەتەیل ئایندە کرد.

عەباس وتیش: پلان ئەمنی لایەنەیل پەیوەندیدار وەشیوەی رێکوپیکیگ وەڕیەو چوود، و هیچ گیچەڵیگ توومار نەکریاس.

بنکەیل دەنگدان لە گشت ناوچە و شارەیل عراق، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەرەیلیان واز کردن ئەرا پیشوازیکردن لە دەنگدەرەیل ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان عراق لە خول شەشەمی.