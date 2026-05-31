مردن 3 کەس و زەخمداری کەس چوارەم وە رویداو هاتوچو لە کۆیە
2026-05-31T18:06:24+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
ئمڕوو یەکشەممە، سێ کەس گیان لەدەسدان و چوارەم کەس زەخمداربوی وە سەختی، لە ئەنجام روداو هاتوچوی لە نزیک ئاوای "ئاودەلۆک" سەر وە قەزای کۆیە خوەرهەڵات هەولێر.
سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکودان تونیگ لەناوەین دوو ماشین بویە لەبان ری سەرەکی، کە بویە مدوو مردن سێ کەس لە شون رویداوەگە.
وتیش؛ چوارەم کەس کە زەخمدارە کلکریاس ئەرا خەستەخانە تا چارەسەر بکرێد، وەبی زانیاری زیاتر لەبان تەندروسی ئەو کەسە.