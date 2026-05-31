‏مردن 3 کەس و زەخمداری کەس چوارەم وە رویداو هاتوچو لە کۆیە

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏ئمڕوو یەکشەممە، سێ کەس گیان لەدەسدان و چوارەم کەس زەخمداربوی وە سەختی، لە ئەنجام روداو هاتوچوی لە نزیک ئاوای "ئاودەلۆک" سەر وە قەزای کۆیە خوەرهەڵات هەولێر.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکودان تونیگ لەناوەین دوو ماشین بویە لەبان ری سەرەکی، کە بویە مدوو مردن سێ کەس لە شون رویداوەگە.

‏وتیش؛ چوارەم کەس کە زەخمدارە کلکریاس ئەرا خەستەخانە تا چارەسەر بکرێد، وەبی زانیاری زیاتر لەبان تەندروسی ئەو کەسە.

