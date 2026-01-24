مردن چوار مناڵ لە ورسگی و سەرما لە کۆبانی وە مدوو قەیران و کەمی خوەراک
شەفەق نیوز ـ حەلەب
سەرچەوەیگ سوری سەر وە ماف مرۆڤ، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە تێکچگن کارەساتبار لە کەرت تەندروسی شار کۆبانی (عەین ئەلعەرەب) لە ئاوایەیل پارێزگای حەلەب، وە مدوو ئەو ئاخڵەدانە کە وەلایەن هێزە حکوومییەیل سووریا وەبان ناوچە کوردنشینەیل چەسپیاس.
سەرچەوەگە لە زوانی پزیشکیگ خەستەخانەی "ئەمەل نوو" راگەیان: "چوار مناڵ وە مدوو هشکەوبوین لەش کە لە ئەنجام کەمی خوەراک و سەرما گیان لەدەسدانە. هەمیش شمارەیگ مناڵ تازە لەداڵگبوی لە وەخت لەداڵگبوینیان لەناو خەستەخانە گیان لەدسدان، وە مدوو بڕیان کارەبا و نەیاشتن ئۆکسجین هەوەجەکریاگ".
دیاریکرد "شارەگە وەدەس بڕیان شیر مناڵ و کەمی دەرمان ناڵێد، وەرد وەکارهاوردن ئاو پیس ئەرا نووشین، و پشت بەسان وە وەجیماگەی ئاو ناو تانکیەیل".
ئاشکرایکرد، "ئێ بارودۆخە لە ئەنجام ئەو قەیران خنکنەرە تێد کە هێزەیل سەر وە حکومەت گواستراو و لایەنەیل سەر وەپی وەبان شارەگە چەسپاننە، هاوکات وەرد وە ئامانجگردن ئاوایەیل و دەوروگەرد شارەگە وەلایەن ئەو هێزەیل، لەخود وەختەگە جواوداین هێزەیل سووریای دیموکرات لەو ناوچەیلە".