مردن هەشتەمین عومرەکار خەڵک کوردستان لە مەککە
2025-09-29T12:31:28+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن عومرەکاریگ کورد مەوقەی وەجی رەسانا مەراسیم عومرە لە شار مەکا.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " هاوڵاتی کوردیگ "عەلی قاسو سمو" لە داڵگبوی 1949 ئمڕوو لە شار مەککەی پیرۆز کووچ دویایی کرد، تەرمەگەی لەهەمان شار نرێدە خاک".
وتیش "ئەو عومرەکارەی ئمڕوو گیان لەدەسدا هەشتەمین عومرەکار خەڵک هەرێم کوردستانە لە ماوەی ئمساڵ لە سعودیە گیان لەدەس بدەێد".