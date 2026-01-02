مردن ژنیگ و تاسیان خوەشکەی وە رویداو نزکردن گاز لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز - سلێمانی

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە مردن زنبک و تاسیان خوەشکەی لە ئەنجام نزەکردن گاز لەناو ماڵیان لە قەزای کەلار لە پارێزگای سلێمانی.

رەفیق قادر وەڕیەوبەر خەسەخانەی فریاکەفتن لە "شەهيد هەژار" لە كەلار، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەوەکی ئمڕوو دوو خوەشک خەڵک گەڕەک گۆڕان لە کەلار رەسینە خەسەخانە، کە لە ئەنجام نزەکردن گاز لەناو ماڵیان تویش تاسیان هاتنە، و وەشیوەی زویوەزوی ئەرا خەسەخانە بریان، وتیش: تەمەن ئەو دوو ژنە لە 50 ساڵە ئەوبانە.

دیاری کرد کە رویداوەگە لە ئەنجام نزەکردن گاز بویەسە مدوو مردن یەکیگ لە خوەشکەیل، و شەوەکەیش تویش تاسیان بویە، کە ئەرا خەسەخانەی سلێمانی کلکریا.