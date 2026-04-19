مردن ژنیگ لە کەلار لە ئەنجام هەڵەیگ پزیشکی

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە ئیدارەی گەرمیان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن ژنبگ لە قەزای کەلار دۊای خراوبوین رەوش تەندروسیی لەبان ئەوە کە ئویشن هەڵەیگ پزیشکی بویە لە یەکیگ لە خەسەخانەیل تایبەت.

یەکیگ لە کەسوکارەیل قوربانییەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەدریە ئەحمەد وەرجە 11 رووژ تەندروسیی شیویاس، کە هەوەجە وە بردن کردیە ئەرا یەکیگ لە خەسەخانە تایبەتەیل لە کەلار.

دیاری کرد کە تیم پزیشکی لە خەسەخانەگە دەرزییگ لەلی دانە "وە شیوەیگ هەڵە"، ئەوەیش بویە ندوو خراوتربوین رەوش تەندروسیی وە شیوەیگ وەرچەو، و دیاری کرد کە دۊای ئەوە خریاسە وەر ریکاریگ چارەسەری وە وەکارهاوردن تیشک (تەنویری)، بەڵام رەوشی خراوترین بویە و دڵی وسیاس.

هەمیش وت: دۊای ئەوە ئەرا خەسەخانەیگ ترەک لە سلێمانی بریاس ئەرا وەرگردن چارەسەر، کە وەشکینەیل نیشان دان، وەپەی پزیشکەیل، کە ئەو هەڵە لە دایین دەرزییەگە بویەسە مدوو زەرەدیگ لە گورچگەیل، کە لە کۆتایی بویەسە مدوو گیان لەدەسداینی ئمڕوو، دۊای 11 رووژ لە خراوتربوین تەندروسیی، و داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز بکەن و پرسیارکردن وەگەرد وەرپرسەیلە بکەن، ئەرا ریگریکردن لە دووارەبوین ئی جۊرە رویداوەیلە لە بانان.