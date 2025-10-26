‏مردن گەنجیگ و زەخمداری دوو کەس وە دوو رویداو جیاواز لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏عەقید بێوار عەبدولعەزیز وەرپرس بەش راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لەمردنگەنجیگ تەمەن 24 ساڵ وە مدوو کەفتنەناو تانکەر نەفت خام لە ناوچەی پیشەسازی لە قەزای کواشی خوەرئاوای پارێزگاگە.

‏عەبدولعەزیز وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گەنجەگە لە یەکیگ لە پاڵاوگەیل کارکردیە مەوقەی ئەنجامداین کارەگەی کەفێدە ناو تانکەریگ نەفت خام بوودە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی".

‏وتیش، تیمەیل قورتارکردن سەر وە وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە لەدویای تەقەلای وەردەوام توەنستن تانکەرەگە چوڵەوبکەن و تەرمەگە درارن و ئەرا پزیشک دادوەری دهۆک کلیبکەن، ئاشکرایکرد لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە هووکار و چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە گەرمیان خەوەردا، رویداویگ هاتوچوی لەناوەین ماشین بارهەڵگریگ و ماتوڕسکیڵیگ رویدایە نزیک پیەڵ بەستەر ناوەین ناوچەیل کەلار رزگاری لەبان ری پشتینە لە قەزای کەلار

‏سەرچەوەگەوە ئاژانسەگە خەوەردا، لە ئەنجام رویداوەگە دوو کەس زەخمداربوین، و لایەنەیل پەیوەنیدار رەسینە شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.

