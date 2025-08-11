مردن میژوونویس گەورەی کورد عەبدولحەمید حەیرەت سەجادی

شەفەق نيوز – سنە

لە شار سنە، پایتەخت رووشنهویری لە کوردستان ئیران، عەبدولحەمید حەیرەت سەجادی، میژوونویس ناودیار کورد لە تەمەن 96 دویاکووچی کرد.

سەجادی لە ساڵ 1929 لە بنەماڵەیگ زانستی رەسەن لە سنە لەداڵگبوی، باوگی یەکیگ لە مامووستا دێرینەیل کوردستان بوی، خوەییش تا چەن ساڵیگ مامووستا بوی، ئیجا لەناوەین ساڵەیل 1963 و1977، لە ئێزگە کار کرد، ئمجا ژیانی لە تۆێژینەوە و نویسانن تەواو کرد.

کتاوەیلی کە لە دەیان زیاتر بوی، ئەرا هەڵگردن و بەڵگەکردن میژوو کورد و دەوڵەمەنکردن تۆژینەوەیل بوینە سەرچەوەیل سەرەکی، و لە دیارترین کارەیلی:

1. گوڵزار لەلای شاعرەیل کورد

2. ئەو شاعرەیل کوردە کە فارسی قسە کەن

3. میژوو خوەنەواری لە کوردستان (دوو بەرگە)

4. ئێڵ و هووزەیل كوردستان

5. سنەی کویەن

6. زانا و هویرمەنەیل لە دویاترین دووسەد ساڵ لە كوردستان

7. ناودیارەیل زانست و رووشنهویری لە كوردستان.