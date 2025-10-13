مردن یەکیگ لە زەخمدارەیل رویداو بەنزینخانەگە لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن یەکیگ لە زەخمدارەیل لە رویداو بەنزینخانەیگ لە گەرەک فەرمانبەران بە شار هەولێر.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکیگ لە زەخمدارەیل رویداو بەنزینخانەی گەڕەک فەرمانبەران لە شار هەولێر، وەناو سەرهەد جەعفەر لە تەمەن 25 ساڵان، لەوەر زەخمەیلی شەوەکی ئمڕوو گیانی لەدەسدا، دیاری کرد کە قوربانیەگە خەڵک ناحیەی خەباتە.

وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، رووژ شەممەی گوزەشتە، دیاری کرد کە مدوو ئەو ئاگر گەورە لە بەنزینخانەیگ لە گەڕەک فەرمانبەران پابەندنەوین وە ریکارەیل بیوەیی بویە.

لە رووژ 4 تشرین یەکەم، ئاگر گەورەیگ لەناو بەنزینخانەیگ لە گەڕەک فەرمانبەران هیز گرد، لە ئەنجام تەقیان تاتکییگ گاز مەوقەی چووڵکردن کە بویە مدوو تەقینەوەی گەپیگ زیڕە خستە ناو دانیشتگەیل ئەو ناوچە، و شویشەی پەنجەرەیل شکیا، و بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.