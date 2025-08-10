مردن کراکاریگ وە کارەبا لە ئیدارەی گەرمیان

شەفەق نیوز ـ ئیدارەی گەرمیان

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس ئیدارەی گەرمیان، ئمڕوو یەکشەممە، مردن کراکاریگ وە تەزیان کارەبا لەناو بیریگ لە قەزای کەلار راگەیان.

قسەکەر وەڕێوەبەرایەتیەگە عەقید عەلی جەماڵ قەدووری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە ئمڕوو شەوەکی رویدا لە گەرەک شەیروانە لە قەزای کەلار هنای کراکاریگ وەناو "وەفیق سابر عباس" رویوەروی تەزووی کارەبا بوی لەوەخت کارکردنی لەناو بیرە ئاو، بویە مدوو دەسوەجی گیان لەمەسدانی، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کەلار کلکریا.

دیاریکرد، قورقوربانیەگە مەوقەی رویداوەگە وەردی بویە، ئاشکرایکرد، قوربانیەگە دانشتگ ساڵح ئاغاس سەر وە ناحیەی قورەتوو، و کار هەڵکەنستن بیر ماڵ کردیە، وتیش خەریک پاکەوکردن بیرە ئاو ماڵ هاوڵاتیگ بویە مەقەی تویشهاتن وە تەزوی کارەبا.