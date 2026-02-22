‏مردن کراکاریگ سووری وە مدوو وەخوارکەفتنی لە نهۆم نۆیەم لە پرۆژەیگ نیشتەجیبوین لە سلێمانی

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەندیکاری کراکارەیل بیناسازی لە سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کراکاریگ بیناسازی وە مدوو وەخوارکەفتن لە نهۆم نۆیەم پرۆژەیگ نیشتەجیبوین گیان لەدەسدا، سەندیکاگە دیاریکرد ئێ رویداوەیلە نیشانەش لاوازی رێکارەیل بیوەیی پیشەیی لەشوین کارەیل.

‏وەرپرس سەندیکای کراکارەیل بیناسازی لە سلێمانی، عوسمان سەعید، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، "کاراکارەگە ناوی محەمەد ئەحمەد تەمەن 21 ساڵانە، خەڵک سووریاس، وە مدوو وەخوارکەفتن لە نهۆم نۆیەم لە پرۆژەی (رۆیاڵ ستی) نیشتەجیبوین، گیان لەدەدا وە مدوو وەردەس نەوین کەرەستەیل بیوەیی گشتی لەشوین کارەگە".

‏وتیش؛ تەرم کراکارەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس" دووپاتکرد "سەندیکاگە سەردانیگ مەیدانیانە ئەنجامدا ئەرا شوین رویداوەگە و چەویکەفت وە هاوکارەیلی دەرچگە کەموکوڕی اشکرایگ لە رێکارەیل بیوەیی پیشەیی هەس کە بایەت ئەرا پاراستن کراکارەیل دابین بکریەن".

‏دیاریکرد "ئێ پسایە وە پەنجەم رویداو لەی جویرە دانرێد کە لەماوەی دوو مانگ وەرین لە سلێمانی توومارکریاس، بویەسە مدوو رخداری فرەیگ لەبان سەلامەتی کراکارەیل کەرت بیناسازی دروسبوود".

