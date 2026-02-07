مردن دوو مناڵ لفانە دویای تاسیان وە سۆپەی گازی لە هەرێم کوردستان

2026-02-07T07:53:27+00:00

شەفەق نيوز - سلێمانی 

دوو مناڵ لفانە، شەوەکی ئمڕوو، دویای تاسیانیان وە گاز سۆپە، لە قەزای رانیە سەروە ئیدارەی راپەڕین لە هەرێم کوردستان گیانیان لەدەسدان.

  ئەو دوو قوربانیە برا و خوشکیگ لفانە بوینە لە تەمەن شەش ساڵان، وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە رەسینە ئاژانس شەفەق نیوز.

وەگورەی لێکولینەوەی سەرتایی، ئەو دوو مناڵە مەوقەی خەفتنیان تویش تاسیان هاتنە وە گاز سۆپە، و وەرجە رەسینیان ئەرا خەسەخانە گیانیان لەدەسدان.

 ئی رویداوەیلە لە وەرز زمسان وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان و ئەو ناوچەیل ترەک لە عراق ئیجویر رویداوەیلیگ زیایەو بوون، لەوەر کارکردن سۆپە مەوقەی خەفتن کە جاروبار بوودە مدوو مردن خیزانەیلیگ وەتەواوەتی لەوەر گاز یا ئاگر.

    

