‏مردن دوو کراکار بیانی وە وەخوارکەفتن وەناو ئەمماریگ قیر لە هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن دوو کراکار بیانی کە لەناو کاخانەی بەرهەمهاوردن ئیزوگام وە مدوو کەفتنە ناو ئەمار قیرەگەی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دوو کراکار لەناو ئەممار قیر وەخوارکەفتنە مەوقەی کارەیل پاکەوکردنی، و بویەسە مدوو لەدەسدان ئۆکسجین و دەسوەجی تاسیانی".

‏وتیش، "تیمیگ وەرگیری شارستانی رەسیەس ئەرا شوین رویداوەگە و ئیرنگە کارکەن ئەرا دراوردن تەرمەیل، باوجی تا ئیرنگە نەتوەنستنە درارنێ.

‏وەپای زانیاری سەرەتایەیل رەسیەس دەس ئاژانس شەفەق نیوز "یەکیگ لە قوربانیەیل خاوەن ناسنامەی ئیرانیە، و ئەوەکەیش بەنگلادیشیە".

‏

‏