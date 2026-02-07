مردن دوو کراکار بیانی وە وەخوارکەفتن وەناو ئەمماریگ قیر لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن دوو کراکار بیانی کە لەناو کاخانەی بەرهەمهاوردن ئیزوگام وە مدوو کەفتنە ناو ئەمار قیرەگەی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دوو کراکار لەناو ئەممار قیر وەخوارکەفتنە مەوقەی کارەیل پاکەوکردنی، و بویەسە مدوو لەدەسدان ئۆکسجین و دەسوەجی تاسیانی".
وتیش، "تیمیگ وەرگیری شارستانی رەسیەس ئەرا شوین رویداوەگە و ئیرنگە کارکەن ئەرا دراوردن تەرمەیل، باوجی تا ئیرنگە نەتوەنستنە درارنێ.
وەپای زانیاری سەرەتایەیل رەسیەس دەس ئاژانس شەفەق نیوز "یەکیگ لە قوربانیەیل خاوەن ناسنامەی ئیرانیە، و ئەوەکەیش بەنگلادیشیە".