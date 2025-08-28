مردن دوو برا و زەخمداری باوگ و خوەشکیان وە تەقینەوە لەناو ماڵیگ لە زاخۆ
شفق نيوز - زاخو
دوو برا گیان لەدەسدان، وە مدوو تەقیان ئەمار غاز ماشین لەناو ماڵیان لە ئیدارەی سەروەخوەی "زاخۆ" لە هەرێم کوردستان.
رویداوەگە سەعات هەفت شەوەکی ئموو پەنجشەممە، رویدا لە یەکیگ لە ئاوایەیل ناوچەی "زاخۆ" هنای دوو برا خوەیان ئامادەکردنە لەری ماشین کە وە سیستەەم سزەمەنی غاز کارکەێد وەرەو کار بچن.
وەپای ئەو زانیاریەیلیە رەسیە وەگەرد شایەتحاڵەیل، رویداوەگە بویەسە مدوو زەخمداری باوگ دوو کوڕەگە وەگەرد خوەشکەگەیان کە ئەرا چارەسەرکزدن کلکریانەس خەستەخانە.
شایەتحالەیل وتن، تەقینەوەگەزەرەد گەپیگ وە ماڵەگەیانو ماڵەیل ترەک هاوسایان رەسانییە، وتیش دەسڵاتدارەیل ئەمنی دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەت رویداوەگە وەپای زانیاری سەرەتایەیل تەقینەوەگەلە ئەنجام تەقیان ئەمار سزەمەنی غاز ماشینەگە بویە.