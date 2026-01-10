‏مردن باوگ و دوو مناڵ وە خنکیان لەناو چادر لەدهۆک

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس لە یەک خێزان تویش خنکیان هاتنەس وەمادەی ژەهراوی لە ئاوای باورکیسەر وە ناحیەی سەرسنگ سەر وە پارێزگای دهۆک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو کەسەیلە هنای مردنە ئاگر لەناو چادرەگەیان دەمدانە وە مدوو گەرمەوکردن، لەوەر وەفر وارین و داوەزیان گەپیگ پلەی گەرمی لە پارێزگای دهۆک.

‏وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە باوگ و دوو مناڵ لەناو چادرەگە مەوقەی خەفتن گیان لەدەسدەن، و ژنەگەی تویش خنکیان سەختیگ بوود، کە وە مدوویەو دەسوەجی ئەرا خەستەخانەی فریاکەفتن شار دهۆک کلکرێد، کە بارودۆخی ناجیگیرە.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، خێزانەگە شوان پەسن، و لەناو چادریگ لە لیوار کویەی گارە کە کەفێدە بان ئاوایەگە زندگی کەن، ئاگر لەناو چادرەگە وازکردنە وەبی دابینکردن هەوا ئاڵشتبوین پووڕیایگ کە بویەسە مدوو بڵاوبوین غازەیل ژەهراوی کە بویەسە هووکار مردن ئەندامەیل خێزانەگە لەوەخت خەفتن.

‏دیاریکرد، خێزانەگە دانشتگ یەکیگ لە پارێزگایەیل ناوڕاس عراقن، کاریان شوانی پەسە، ئەرا کار هاتنەس وە ئەو ناوچە.

