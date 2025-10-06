مردن پیاییگ کورد مەوقەی وەرگردن مووچەی لە کەلار

شەفەق نيوز- سلێمانی

هاوڵاتییگ خانەنشین کورد، ئمڕوو دووشەممە، تویش قەیران کە هات لەناو یەکیگ لە بانکەیل، مەوقەی سەردانکردنی ئەرا وەرگردن مووچەی مانگانەی لە قەزای کەلار سەروە ئیدارەی گەرمیان لە هەرێم کوردستان.

سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هاوڵاتایگ وەناو جەمال ئەحمەد حەسەن، لە داڵگبوی ساڵ 1962 خەڵک کەلارە، مەوقەی وەرگردن مووچەی لەناو بانکەگە وەناکاوەو لە هووش خوەی چگ و داد لە زەوی.

سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە، وەلێ ئەو پیاوە وەیکە رەسینیان گیانی لەدەسدا، دیاری کرد کە مدوو مردنی جەڵتەی دڵ ناکاوی بویە.

تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.

مووچەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل هەرێم کوردستان، لە ئەنجام ناکۆکی دارایی ناوەین حکومەت هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵی تا چەن مانگیگ دیر کەفت، کە کاریگەری لەبان نزیکەی 500 هەزار فەرمانبەر حکومەتی داشت.

لەی دویاییە وەگورەی رێککەفتن دوایین ناوەین هەولێر و بەغدا، کە ئویشێد بایەسە شایستەیل دیرکەفتگ ئەرا مانگەیل ئاب و ئەیلوول بیریەن، وەگەرد وەردەوامی پاڵپشتیکردن دارایی ئەرا مووچەیل مانگانە.