ماڵئاواییکردن لە تەرم گەنجیگ کورد لە کەرکوک وەگەرد هەسەدە بەشداری کردیە

خەڵک پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، ماڵئاوایی لە تەرم شەڕڤان کورد ئەحمەد عومەر "ئەحمەد هێمن" کرد وەرەو قەورسان رەحیم ئاوار وە بەشداریکردن فراوانیگ لە کەسوکار و برادەرەیلی و بڕیگ لە مەردم شارەگە، لەناو کەشوهەوا خەفاتباریگ.

کەسوکارەیل ئەو گەنجە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەحمەد خەڵک ناوچەی رەحیم ئاوا لە کەرکوک، لە شار حەسەکە لە هەرێم رۆژاڤا مەوقەی بەشداریکردن لە جەنگ گیانی لەدەسدا، کە وەگەرد هەسەدە بویە، لە وەرگریکردن لە ناوچەیل کورد، تا بوودە یەکەمین گەنج لە خەڵک کەرکوک لەناو رزەیل ئەو هیزەیلە بکوشیەێد.

لەلای خوەییش، یەکیگ لە بەشداربویەیل ماڵئاواییکردن لەو گەنجە، وەناو عەلی ئازاد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو گەنج کوشیایە ناسیاس وە رەوشت و رەفتار خاسی لەناو مەردم، و پەیوەندی خاسیگ وەگەرد گشت خەڵک ناوچەگە داشتیە، وتیش: چاو کوشیانی خەفەت قویلیگ خستە ناو دڵ کەسوکار و برادەرەیلی.

لەلای خوەییش، کەسیگ ترەک لە بەشداربویەیل وەناو عەلی شاکر ئەرا ئاژانسەگە وت: ماڵئاواییکردن وە بەشداریکردن فراوانیگ وەڕیەو چگ، لەوەر پایەی کوشتن لەناو خەڵک کەرکوک، دووپاتیش کرد کە کووچکردنی زەرەد گەورەیگە.

شاکر داوا لە لایەنەیل پەیوەندیدار کرد وەگەرد خیزانەگەی بوسیەن و لەی رەوش مرۆیی سەختە پشتیان بگرن.