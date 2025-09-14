ماموسایەیل کوردستان بایکۆت دەسوەپیکردن ساڵ خوەنستن راگەیانن

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

وەزارەت پەروەردەی هەرێم کوردستان بڕوار بیس و یەک ئەیلوول ئەرا دەسوەپیکردن ساڵ خوەنستن نوو (2025 – 2026) دیاریکرد، و ماموسایەیل نارازیش پابەندبوین وە بڕوارەگە رەدکەن، و دووپات بایکۆت دەوام کەن.

دڵشاد میرانی، ئەندام لیژنەی ماموسایەیل ناڕازی لە سلێمانی لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "رووژ 21 ئێ مانگە رووژ بایکۆتە لە گشت کەرتەیل" دووپاتکرد "بایکۆت گشت قۆناغەیل خوەنین گرێدەو".

وتیش؛ ماموستایەیل ئامادەکاریکەن ئەرا نووەوکردن بایکۆتکردن ئمساڵ" وتیش " خوەنیشاندان و نارەزایەتی دەسوەپی کەێد دوارە، لیژنەی ماموسایەیل نارازیی لە سلێمانی تا ئیسە بڕوار دەسوەپیکردن چالاکیەیل دیارینەکردیە".

وەزارەت پەروەردەی هەرێم لە هەفت ئەیلوول، رووژ یەکشەممە بڕوار 21 / 9 / 2025 دیاریکرد ئەرا دەسوەپیکردن ساڵ نوو خوەنین حکومەتی و تایوەت سەر وە سیستەم وەزارەتەگە.