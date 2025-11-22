‏مالیکی رەسیە هەولێر وە ئەجێندای دروسکردن حکومەت نوو عراق

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏نوری مالیکی، سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، شەوکی ئمڕوو شەممە، رەسیە شار هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان.

‏وەپای ئەو زانیارییەیلە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، مالیکی وەرد مەسعود بارزانی ڕێبەر کورد گردەو بوود، و وەگەرد نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم ئەرا گفتوگوکردن لەبان دروسکردن حکومەت ئایندی فیدراڵی عراق.

‏زانیاریەیل دیاریکرد مالکی، کە سەرۆکایەتی شاندیگ چوارچمگ هەماهەنگی کەێد، لەی سەردانە ناو کاندیدەیل ئەرا سەرۆکایەتییەیل بانان ئەنجومەن وەزیرەیل و سەرۆک کۆمار و سەرۆک پەرلەمان، خەێدە نوای سەرکردەیل کوردستان.

‏لەلای ترەک، هیشام رکابی، وەڕێوەبەر نویسینگەی ڕاگەیانن مالیکی، لە پۆستیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس - تویتەر وەرین"، دووپات کرد مالیکی رەسیە هەولێر ئەرا وەجیڕەسانن بانگشتنامەی مەسعود بارزانی، سەرۆک پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەرا تاوتوێکردن فرەیگ لە دۆسیەیل پەیوەنیدار وە پێکهێنان سێ سەرۆکایەتییەگە، بیجگە لە پرسەیل ترەک.

