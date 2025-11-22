مالیکی رەسیە هەولێر وە ئەجێندای دروسکردن حکومەت نوو عراق
شەفەق نیوز - هەولێر
نوری مالیکی، سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، شەوکی ئمڕوو شەممە، رەسیە شار هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان.
وەپای ئەو زانیارییەیلە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، مالیکی وەرد مەسعود بارزانی ڕێبەر کورد گردەو بوود، و وەگەرد نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم ئەرا گفتوگوکردن لەبان دروسکردن حکومەت ئایندی فیدراڵی عراق.
زانیاریەیل دیاریکرد مالکی، کە سەرۆکایەتی شاندیگ چوارچمگ هەماهەنگی کەێد، لەی سەردانە ناو کاندیدەیل ئەرا سەرۆکایەتییەیل بانان ئەنجومەن وەزیرەیل و سەرۆک کۆمار و سەرۆک پەرلەمان، خەێدە نوای سەرکردەیل کوردستان.
لەلای ترەک، هیشام رکابی، وەڕێوەبەر نویسینگەی ڕاگەیانن مالیکی، لە پۆستیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس - تویتەر وەرین"، دووپات کرد مالیکی رەسیە هەولێر ئەرا وەجیڕەسانن بانگشتنامەی مەسعود بارزانی، سەرۆک پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەرا تاوتوێکردن فرەیگ لە دۆسیەیل پەیوەنیدار وە پێکهێنان سێ سەرۆکایەتییەگە، بیجگە لە پرسەیل ترەک.