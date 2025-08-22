ماف مرۆڤ لە کوردستان شەرمەزار رویداوەیل سلێمانی کەێد

شەفەق نیوز-هەولێر

کۆمسیۆن سەروەخەی ماف مرۆڤ لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، بەیاننامەیگ لەبان رویداوەیل سلێمانی بڵاوکرد، و ناڕەزایی لە تونوتیژی لە جیوەجیکردن بڕیارە دادوەرییەیل دووپاتکرد.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، کۆمسیۆنەگە وت: "شەو 22 ئاب 2025، هێزیگ ئەمنی گەورە لە یەکە جیاوازەیل وە چەک سووک و قورس لە گەڕەکیگ شار سلێمانی ناسریای وە لالەزار گردەو بوی، وە ئامانج دەسگیرکردن چەن کەسیگ داواکریای، ئەوانیش: (ل.ج.ب.)، (پ.ج.ب.)، و (ر.ح.غ) کە لەو ناوچە نیشتەجی بوین."

وتیش: "ئۆپەراسیۆنەگە بویە رویوەڕویبوینیگ تونوتیژ کە نزیکەی چوار ساعەت کیشا، تا ساعەت 8:00 شەوەکی وەردەوام بوی، لە ئەنجامی کوشیان و زەخمداری کەفت، رویداوەگە بویە مدوو نائارامی لە شار سلێمانی و رخ فراوانیگ لای دانیشتگەیل ناوچەگە دروسکرد".

کۆمیسیۆنەگە لە بەیاننامەگەی وتیش: شەرمەزار"ئی رویداوە و دەرئەنجامەیلی" کەێد "ناڕەزایی لە تونوتیژی و ئاژاوەگیڕی وە گشتی شیوەیلیگ کەێد". کۆمسیۆن "پشتگیری وەردەوامی ئەرا رێکارە یاساییەیل و پەسەنکردن دیالۆگ جویر ئامرازیگ ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل" دووپاتکرد و راگەیان کە "بڕیار دەسگیرکردن داواکریاگەیل بایەس بوی لەلایەن هێزەیل پۆلیسەو جیوەجی بکریاتاد نەک هێزەیل دژە تیرۆر یا پێکهاتەیل ترەک، کە وەداخەو لە وەخت ئۆپەراسیۆنەگە چەک سووک و قورس وەکار هاوردن، کە وەگورەی چوارچیوە یاساییەیل، بایەسە توومەتبارەیل دەسگیربکریەن و لە ری کەناڵە یاساییەیل بوریەن، نەک ئەرا شوینەیلیگ ترەک یا بارەگای حزبەیل بوریەن.".

کۆمسیۆن پشتگیری تەواو خوەی ئەرا جیوەجیکردن بڕیارەیل دادگا کرد و هەر توومەتباریگ بایەسە وەدەس دەسەڵات دادوەری بیریەێد، هەر شیوازیگ ترەک دەسگیرکردن رەتکەێد کە پشتی وە نمایشکاری و چەک قورس بوەسێد، کە زیاتر لە نمایشیک سەربازی چوود، و کاریگەری بەدیگ لەبان ناوبانگی هەرێ دیرێد.

کۆمسیۆنەگە "نیگەرانی خوەی نشان دا کە بەشیگ لە هێزە ئەمنییەیل وینەی دەسگیرکریاگەیل گردنە و وبنە و ناوەیلیان لە میدیایل نمایشکردنە وەرجە ئەوەگ سزا بیریەن، لە وەختیگ لەڕاسی ئەوان بیتاوانن تا ئەوەنە بڕیار دادگا تاوانباریان بکەێد، یەیش پێشێلکردن ماف مرۆڤە".

لە کۆتایی کۆمیسیۆن ماف مرۆڤ کوردستان خوفەت خوەی ئەرا کەفتن کوشیان و زەخمداری لەی رویداوە نشان دا، و ئومیددارە یاسا سەروەر بوود و ئی پرسە وە تەنیا ریەیل یاسایی چارەسەر بکرێد، دویر لە هەر دەسوەردانیگ یا شیوازیگ ترەک"، وتیش "یە یەکەمجار نەویە کە ئی جویرە هێزە لە سلێمانی لە ماوەی گرژی و ئاڵووزی وەکار باێد، کە لە ماوەی گوزەشتە ئیجویرە رەفتاریگ دووارە بویە".

میدیایەیل نزیک لە یەکێتی، شەوەکی ئمڕوو جمعە، بڵاو کردن کە لەوەر تەقەکردن ناوەین هێزە ئەمنییەیل و چەکدارە دڵسووزەیل بەرەی گەل، لاهور شێخ جەنگی، سەرۆک بەرەی گەل، لەشار سلێمانی، لەلای کەمەو سێ کەس کوشیا و نزیکەی 10 کەسیش زەخمدار بوین.

شێخ جەنگی جویر هاوسەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان کار کردگە، وەرجە ئەوەگ لە مانگ تەمموز ٢٠٢١ وە بڕیا بافڵ تاڵەبانی لە کارەگەی دویرەو بخریەێد، ئەوەیش دواای ناکۆکییە زبرەیل ناو حزبەگە، ئیجا پارت بەرەی گەلی دامەزران، کە ئەرا یەکەمجار بەشداری هەڵوژاردن پەرلەمان کوردستان ساڵ 2024 کرد و دوو کورسی وەدەس هاورد.